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Росіяни з артилерії обстріляли Сумщину: загинула жінка, її онука — поранена

Анастасія ПроцП'ятниця, 10 травня 2024, 12:22
Росіяни з артилерії обстріляли Сумщину: загинула жінка, її онука — поранена
Фото: Сумська обласна прокуратура

Вранці 10 травня російські військові з артилерії обстріляли Есманську громаду Сумської області, внаслідок чого загинула 64-річна жінка, а її 17-річна онука отримала поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10 окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. Внаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення". 

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Деталі: Повідомляється, що за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивством. Наразі прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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Теми: Сумська областьобстрілжертви
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