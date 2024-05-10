Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область: погибла женщина, ее внучка - ранена

Утром 10 мая российские военные из артиллерии обстреляли Эсманскую общину Сумской области, в результате чего погибла 64-летняя женщина, а ее 17-летняя внучка получила ранения.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 10 мая 2024 года с 07:10 оккупанты в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманской общины Шосткинского района. В результате атаки врага погибла 64-летняя женщина, ее 17-летняя внучка получила ранения".

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Детали: Сообщается, что под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленными убийством. Сейчас прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

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