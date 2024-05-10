Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область: погибла женщина, ее внучка - ранена

Анастасия ПроцПятница, 10 мая 2024, 12:22
Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область: погибла женщина, ее внучка - ранена
Фото: Сумская областная прокуратура

Утром 10 мая российские военные из артиллерии обстреляли Эсманскую общину Сумской области, в результате чего погибла 64-летняя женщина, а ее 17-летняя внучка получила ранения.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 10 мая 2024 года с 07:10 оккупанты в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманской общины Шосткинского района. В результате атаки врага погибла 64-летняя женщина, ее 17-летняя внучка получила ранения".

Реклама:

Детали: Сообщается, что под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленными убийством. Сейчас прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Читайте больше о том, как россияне уничтожают Сумщину. Репортаж из приграничья

Темы: Сумская областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали громады Сумщины КАБами, сбросили 28 мин
РФ нанесла 224 удара по Сумской области за сутки: один погибший и четверо раненых
Из-за обстрелов Сумщины ранены три человека, в частности – дети
Последние новости
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
22:22
"Отелло" в столичном Театре Леси Украинки: что нужно знать о премьере
Все новости...
Реклама:
Реклама: