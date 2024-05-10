Атака на НПЗ в Калузькій області РФ була спецоперацією ГУР – джерело
В ніч на 10 травня в результаті операції Головного управління розвідки атаки безпілотниками зазнав НПЗ в Калузькій області РФ.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР
Деталі: За словами джерела УП, обʼєкт був атакований кількома дронами-камікадзе.
За інформацією місцевих мешканців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно звук пролітаючих безпілотників та роботу ППО. На місці влучання БПЛА почалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби. Інформацію про ураження НПЗ підтвердив також і очільник Калузької області Владислав Шапша.
Як повідомляють очевидці, вогонь охопив ємності з дизельним паливом та мазутом.
ГУРкіт на НПЗ у Калузькій області
відео із соцмереж pic.twitter.com/1IWcGgUISY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2024ВІДЕО ДНЯ
"Перший завод" - це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузької області, розташоване приблизно за 300 кілометрів від українського кордону. НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату.
Цей обʼєкт українська розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року.