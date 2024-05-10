Атака на НПЗ в Калузькій області РФ була спецоперацією ГУР – джерело

В ніч на 10 травня в результаті операції Головного управління розвідки атаки безпілотниками зазнав НПЗ в Калузькій області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Деталі: За словами джерела УП, обʼєкт був атакований кількома дронами-камікадзе.

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За інформацією місцевих мешканців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно звук пролітаючих безпілотників та роботу ППО. На місці влучання БПЛА почалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби. Інформацію про ураження НПЗ підтвердив також і очільник Калузької області Владислав Шапша.

Як повідомляють очевидці, вогонь охопив ємності з дизельним паливом та мазутом.

ГУРкіт на НПЗ у Калузькій області

відео із соцмереж pic.twitter.com/1IWcGgUISY ВІДЕО ДНЯ May 10, 2024

"Перший завод" - це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузької області, розташоване приблизно за 300 кілометрів від українського кордону. НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату.

Цей обʼєкт українська розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року.