Атака на НПЗ в Калужской области РФ была спецоперацией ГУР – источник

В ночь на 10 мая в результате операции Главного управления разведки атаке беспилотниками подвергся НПЗ в Калужской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Детали: По словам источника УП, объект был атакован несколькими дронами-камикадзе.

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По информации местных жителей, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе был слышен звук пролетающих беспилотников и работу ПВО. На месте попадания БПЛА начался сильный пожар, туда прибыли экстренные службы. Информацию о поражении НПЗ подтвердил также и глава Калужской области Владислав Шапша.

Как сообщают очевидцы, огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом.

ГУРкіт на НПЗ у Калузькій області

відео із соцмереж pic.twitter.com/1IWcGgUISY ВИДЕО ДНЯ May 10, 2024

"Первый завод" - это крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области, расположенное примерно в 300 километрах от украинской границы. НПЗ занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата.

Этот объект украинская разведка уже атаковала 15 марта 2024 года.