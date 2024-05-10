Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

З прощальним візитом до України приїхала президентка Словаччини 

Андрій Синявський, Анастасія ПроцП'ятниця, 10 травня 2024, 14:33
З прощальним візитом до України приїхала президентка Словаччини 
президентка Словаччини Зузана Чапутова. фото: Getty Images

10 травня президентка Словаччини Зузана Чапутова завітала до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її повноважень добігає кінця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TASR

Деталі: За словами речника лідерки Мартіна Стрижинця, з міркувань безпеки інформація про подальшу програму її перебування в Україні буде надаватися на постійній основі.

Реклама:

На своїй сторінці у Facebook Чапутова зазначила, що вже вчетверте за час свого перебування на посаді прибула до Києва і втретє – під час війни.

"Я тут також тому, що привезла гарні новини про допомогу Словаччини Україні", – зауважила президентка.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Новим президентом Словаччини обрали Петера Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо.

Після перемоги Пеллегріні Фіцо та його союзники консолідують владу та контролюватимуть парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.

Після того, як чинна словацька президентка Зузана Чапутова піде у відставку в червні, в Словаччині більше не залишиться жодного високопосадовця, який би беззастережно підтримував військову підтримку Києва і його зусилля із силової оборони від російської агресії.

Читайте також: Кандидат від Фіцо: які наслідки матиме обрання провладного політика президентом Словаччини

Теми: СловаччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Словаччина
Президентка Словаччини відвідала Мощун, де вшанувала загиблих оборонців
Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні
У Словаччині побачили збільшення нелегального перетину кордону чоловіками з України
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: