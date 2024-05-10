З прощальним візитом до України приїхала президентка Словаччини 

10 травня президентка Словаччини Зузана Чапутова завітала до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її повноважень добігає кінця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TASR

Деталі: За словами речника лідерки Мартіна Стрижинця, з міркувань безпеки інформація про подальшу програму її перебування в Україні буде надаватися на постійній основі.

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На своїй сторінці у Facebook Чапутова зазначила, що вже вчетверте за час свого перебування на посаді прибула до Києва і втретє – під час війни.

"Я тут також тому, що привезла гарні новини про допомогу Словаччини Україні", – зауважила президентка.

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Нагадаємо: Новим президентом Словаччини обрали Петера Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо.

Після перемоги Пеллегріні Фіцо та його союзники консолідують владу та контролюватимуть парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.

Після того, як чинна словацька президентка Зузана Чапутова піде у відставку в червні, в Словаччині більше не залишиться жодного високопосадовця, який би беззастережно підтримував військову підтримку Києва і його зусилля із силової оборони від російської агресії.

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