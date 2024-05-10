С прощальным визитом в Украину приехала президент Словакии

10 мая президент Словакии Зузана Чапутова посетила Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий подходит к концу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TASR

Детали: По словам представителя лидера Мартина Стрижинца, из соображений безопасности информация о дальнейшей программе ее пребывания в Украине будет предоставляться на постоянной основе.

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На своей странице в Facebook Чапутова отметила, что уже в четвертый раз за время своего пребывания в должности прибыла в Киев и в третий раз – во время войны.

"Я здесь также потому, что привезла хорошие новости о помощи Словакии Украине", – отметила президент.

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Напомним: Новым президентом Словакии избрали Петера Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо.

После победы Пеллегрини Фицо и его союзники консолидируют власть и будут контролировать парламент, правительство и президентский офис Словакии.

После того, как действующий словацкий президент Зузана Чапутова уйдет в отставку в июне, в Словакии больше не останется ни одного чиновника, который бы безоговорочно поддерживал военную поддержку Киева и его усилия по силовой обороне от российской агрессии.

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