Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

С прощальным визитом в Украину приехала президент Словакии

Андрей Синявский, Анастасия ПроцПятница, 10 мая 2024, 14:33
С прощальным визитом в Украину приехала президент Словакии
президент Словакии Зузана Чапутова. фото: Getty Images

10 мая президент Словакии Зузана Чапутова посетила Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий подходит к концу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TASR

Детали: По словам представителя лидера Мартина Стрижинца, из соображений безопасности информация о дальнейшей программе ее пребывания в Украине будет предоставляться на постоянной основе.

Реклама:

На своей странице в Facebook Чапутова отметила, что уже в четвертый раз за время своего пребывания в должности прибыла в Киев и в третий раз – во время войны.

"Я здесь также потому, что привезла хорошие новости о помощи Словакии Украине", – отметила президент.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Новым президентом Словакии избрали Петера Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо.

После победы Пеллегрини Фицо и его союзники консолидируют власть и будут контролировать парламент, правительство и президентский офис Словакии.

После того, как действующий словацкий президент Зузана Чапутова уйдет в отставку в июне, в Словакии больше не останется ни одного чиновника, который бы безоговорочно поддерживал военную поддержку Киева и его усилия по силовой обороне от российской агрессии.

Читайте также: Кандидат от Фицо: какие последствия будет иметь избрание провластного политика президентом Словакии

Темы: СловакияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Словакия
Президентка Словакии посетила Мощун, где почтила память погибших защитников
Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине
В Словакии увидели увеличение нелегального пересечения границы мужчинами из Украины
Последние новости
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
22:22
"Отелло" в столичном Театре Леси Украинки: что нужно знать о премьере
Все новости...
Реклама:
Реклама: