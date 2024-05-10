Британське ЗМІ пише, що F-16 будуть в Україні за "лічені тижні"

Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджує з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".

Джерело: "Європейська правда", публікація Evening Standard

Деталі: Джерело, яке цитує Evening Standard, стверджує, що F-16 можуть надійти до України "в червні-липні". Воно не повідомило, від якої саме країни вони надійдуть.

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Як відомо, низка західних країн об'єднались у "коаліцію винищувачів" на чолі з Данією та Нідерландами з метою постачання Києву сучасної авіації та підготовки льотчиків і допоміжного персоналу.

Окрім них, про наміри передати Україні F-16 оголосили Норвегія та Бельгія, причому остання підтвердила, що зробить це до кінця 2024 року.

Раніше стало відомо, що Чехія передала українським Повітряним силам перший тренажер винищувача F-16.