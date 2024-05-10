Британское СМИ пишет, что F-16 будут в Украине за "считанные недели"

Британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждает со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".

Источник: "Европейская правда", публикация издания Evening Standard

Детали: Источник, который цитирует Evening Standard, утверждает, что F-16 могут поступить в Украину "в июне-июле". Он не сообщил, от какой именно страны они поступят.

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Как известно, ряд западных стран объединились в "коалицию истребителей" во главе с Данией и Нидерландами с целью поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков и вспомогательного персонала.

Кроме них, о намерениях передать Украине F-16 объявили Норвегия и Бельгия, причем последняя подтвердила, что сделает это до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что Чехия передала украинским Воздушным силам первый тренажер истребителя F-16.