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Politico: США у п'ятницю оголосять пакет військової допомоги Україні на $400 млн

Олег Павлюк, Олександр ШумілінП'ятниця, 10 травня 2024, 18:03
Politico: США у п'ятницю оголосять пакет військової допомоги Україні на $400 млн
Фото: Getty Images

Сполучені Штати у п'ятницю, 10 травня, мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

Джерело: Politico з посиланням на двох американських посадовців, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Politico, пакет передбачатиме передання Україні зброї, що вже є на складах США, та міститиме додаткові ракети до систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Після цього у Держдепі підтверджували підготовку подальших пакетів військової допомоги.

Також у США висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Теми: СШАдопомога Україні
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