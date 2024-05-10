Politico: США в пятницу объявят пакет военной помощи Украине на $400 млн

Соединенные Штаты в пятницу, 10 мая, должны объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

Источник: Politico со ссылкой на двух американских чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации Politico, пакет будет предусматривать передачу Украине оружия, которое уже есть на складах США, и будет содержать дополнительные ракеты к системам Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

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Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

После этого в Госдепе подтверждали подготовку дальнейших пакетов военной помощи.

Также в США выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.