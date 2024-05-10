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На Харківщині нацгвардійці знищили БМП з російським десантом

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 травня 2024, 18:33
На Харківщині нацгвардійці знищили БМП з російським десантом
фото НГУ

Під час прориву ворога на Харківщині бійці Нацгвардії знищили бойову машину піхоти з російським десантом та приблизно відділення особового складу військових РФ.

Джерело: пресслужба НГУ в Telegram

Дослівно: "На фото знищений ворожий десант бійцями 2 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега".

Загалом гвардійці знищили БМП з десантом та біля відділення особового складу РФ.

Як повідомляли у Міноборони, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.  Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності".

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Теми: Харківська областьвійнаНацгвардія
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