На Харківщині нацгвардійці знищили БМП з російським десантом

Під час прориву ворога на Харківщині бійці Нацгвардії знищили бойову машину піхоти з російським десантом та приблизно відділення особового складу військових РФ.

Джерело: пресслужба НГУ в Telegram

Дослівно: "На фото знищений ворожий десант бійцями 2 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега".



Загалом гвардійці знищили БМП з десантом та біля відділення особового складу РФ.



Як повідомляли у Міноборони, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності".

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