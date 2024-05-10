На Харківщині нацгвардійці знищили БМП з російським десантом
П'ятниця, 10 травня 2024, 18:33
Під час прориву ворога на Харківщині бійці Нацгвардії знищили бойову машину піхоти з російським десантом та приблизно відділення особового складу військових РФ.
Джерело: пресслужба НГУ в Telegram
Дослівно: "На фото знищений ворожий десант бійцями 2 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега".
Загалом гвардійці знищили БМП з десантом та біля відділення особового складу РФ.
Як повідомляли у Міноборони, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності".
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