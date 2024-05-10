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На Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с российским десантом

Валентина РоманенкоПятница, 10 мая 2024, 18:33
На Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с российским десантом
фото НГУ

Во время прорыва врага на Харьковщине бойцы Нацгвардии уничтожили боевую машину пехоты с российским десантом и примерно отделение личного состава военных РФ.

Источник: пресс-служба НГУ в Telegram

Дословно: "На фото уничтожен вражеский десант бойцами 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега".

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В целом гвардейцы уничтожили БМП с десантом и около отделения личного состава РФ.

Как сообщали в Минобороны, примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности".

Темы: Харьковская областьвойнаНацгвардия
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