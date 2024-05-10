Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Гулевича за віком.

Джерело: провладний білоруський телеграм-канал "Пул Первого", білоруське видання "Зеркало"

Дослівно: "Згідно з указом Лукашенка, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та відзнак".

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Деталі: Гулевич з лютого 2020 року був командувачем військ Західного оперативного командування Збройних сил Білорусі.

11 березня 2021 року Лукашенко призначив його на посаду начальника Генерального штабу першого заступника міністра оборони.