Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі
П'ятниця, 10 травня 2024, 18:40
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Гулевича за віком.
Джерело: провладний білоруський телеграм-канал "Пул Первого", білоруське видання "Зеркало"
Дослівно: "Згідно з указом Лукашенка, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та відзнак".
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Деталі: Гулевич з лютого 2020 року був командувачем військ Західного оперативного командування Збройних сил Білорусі.
11 березня 2021 року Лукашенко призначив його на посаду начальника Генерального штабу першого заступника міністра оборони.