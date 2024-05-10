Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 травня 2024, 18:40
Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі
Віктор Гулевич. Фото Міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Гулевича за віком.

Джерело: провладний білоруський телеграм-канал "Пул Первого", білоруське видання "Зеркало"

Дослівно: "Згідно з указом Лукашенка, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та відзнак".

Реклама:

Деталі: Гулевич з лютого 2020 року був командувачем військ Західного оперативного командування Збройних сил Білорусі.

11 березня 2021 року Лукашенко призначив його на посаду начальника Генерального штабу першого заступника міністра оборони.

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Білорусь
Зеленський вважає, що Грузія та Білорусь мають вступити до Європейського Союзу
Лукашенко слідом за Путіним вирішив перевірити "ядерні підрозділи"
Польський суддя приїхав у Білорусь і хоче просити там політичного притулку
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: