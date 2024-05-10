Лукашенко уволил начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси
Пятница, 10 мая 2024, 18:40
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Гулевича по возрасту.
Источник: провластный белорусский телеграмм-канал "Пул Первого", белорусское издание "Зеркало"
Дословно: "Согласно указу Лукашенко, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия".
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Детали: Гулевич с февраля 2020 года являлся командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси.
11 марта 2021 г. Лукашенко назначил его на должность начальника Генерального штаба первого заместителя министра обороны.