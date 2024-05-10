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Росія атакувала Бахмутський та Покровський райони на Донеччині, двоє людей загинули

Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 травня 2024, 18:54
Росія атакувала Бахмутський та Покровський райони на Донеччині, двоє людей загинули
Фото - Донецька обласна прокуратура

Через російські атаки на місто Часів Яр та на село Єлизаветівка Покровського району загинуло двоє людей, ще двоє – поранені.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 10 травня 2024 року окупаційні війська атакували м. Часів Яр. Від влучання засобів ураження по одній з вулиць дістали поранення 65-річна матір та її син 34 років. Також пошкоджено житлові будинки.

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Крім того, під приціл армії РФ потрапило с. Єлизаветівка Покровського району,  внаслідок чого загинули двоє цивільних – 49-річний чоловік й жінка 64 років. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт зі ствольної артилерії".

Деталі:  За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Теми: Донецька областьвійнаобстрілжертви
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