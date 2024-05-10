Россия атаковала Бахмутский и Покровский районы Донецкой области, два человека погибли

Из-за российских атак на город Часов Яр и на село Елизаветовка Покровского района погибли два человека, еще двое - ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 10 мая 2024 года оккупационные войска атаковали г. Времен Яр. От попадания средств поражения по одной из улиц получили ранения 65-летняя мать и ее сын 34 года. Также повреждены жилые дома.

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Кроме того, под прицел армии РФ попало с. Елизаветовка Покровского района, в результате чего погибли двое гражданских – 49-летний мужчина и женщина 64 лет. Предварительно враг обстрелял населенный пункт из ствольной артиллерии".

Детали: При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).