Канадський виробник бронемашин Roshel локалізує своє виробництво в Україні

Канадська компанія Roshel Smart Armoured Vehicles планує розгорнути виробництво бронемашин на території України.

Джерело: генеральний директор компанії Роман Шимонов в інтерв’ю Defense Archives

Пряма мова: "У нас вже є кілька майстерень по всій Україні, які надають послуги з ремонту та обслуговування наших автомобілів.

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На додаток до цих послуг, ми перебуваємо на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні.

У компанії "Рошель" працює понад 200 біженців з України в Канаді, які здобули унікальний досвід, працюючи з нами. Багато з них прагнуть повернутися в Україну і продовжити виробництво нашої продукції у себе на батьківщині, роблячи внесок у місцеву економіку та посилюючи нашу операційну присутність в Україні".

Деталі: За словами Шимонова, наявність виробничих потужностей в Європі підвищить здатність компанії ефективніше обслуговувати ринки Європи та швидше реагувати на потреби.

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Наразі компанія працює з чотирьох заводів в Онтаріо і планує розширити присутність у США та Європі найближчим часом.

На заводах, за словами засновника, активно працюють в три зміни, щоб встигнути виконати всі замовлення і докладають зусиль для підтримки України.

Зокрема, торік уряд Канади замовив 200 "Senator" для України, оцінивши їх 92 млн дол., або 460 000 дол. за машину.

Шимонов відзначив, що канадське замовлення на 200 машин було одним з декількох замовлень, спрямованих на підтримку України, і, як і всі інші, цей контракт було виконано достроково.

Навесні 2022 року канадський уряд купив у Roshel 8 автомобілів для України, а в грудні 2023 року повідомлялося, що компанія поставила в Україну 1000 Senator.

Зараз Roshel виробляє 140 Senator на місяць.

Директор додав, що характеристики машин в Україні значно підвищили репутацію компанії, що призвело до запитів від декількох країн-донорів.

Roshel Smart Armoured Vehicles - заснована в провінції Онтаріо у 2016 році Романом Шимоновим, ветераном армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що компанія Roshel стала одним із основних постачальників броньованої техніки для ЗСУ. Компанія будуює свої машини на шасі Ford F-550 і не має жодних субпідрядників.