Канадский производитель бронемашин Roshel локализует свое производство в Украине

Канадская компания Roshel Smart Armoured Vehicles планирует развернуть производство бронемашин на территории Украины.

Источник: генеральный директор компании Роман Шимонов в интервью Defense Archives

Прямая речь: "У нас уже есть несколько мастерских по всей Украине, которые предоставляют услуги по ремонту и обслуживанию наших автомобилей.

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В дополнение к этим услугам, мы находимся на завершающей стадии планирования локализации части нашего производства в Украине.

В компании "Рошель" работает более 200 беженцев из Украины в Канаде, которые получили уникальный опыт, работая с нами. Многие из них стремятся вернуться в Украину и продолжить производство нашей продукции у себя на родине, делая вклад в местную экономику и усиливая наше операционное присутствие в Украине".

Детали: По словам Шимонова, наличие производственных мощностей в Европе повысит способность компании эффективнее обслуживать рынки Европы и быстрее реагировать на потребности.

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Сейчас компания работает с четырех заводов в Онтарио и планирует расширить присутствие в США и Европе в ближайшее время.

На заводах, по словам основателя, активно работают в три смены, чтобы успеть выполнить все заказы и прилагают усилия для поддержки Украины.

В частности, в прошлом году правительство Канады заказало 200 "Senator" для Украины, оценив их 92 млн долл. или 460 000 долл. за машину.

Шимонов отметил, что канадский заказ на 200 машин был одним из нескольких заказов, направленных на поддержку Украины, и, как и все остальные, этот контракт был выполнен досрочно.

Весной 2022 года канадское правительство купило у Roshel 8 автомобилей для Украины, а в декабре 2023 года сообщалось, что компания поставила в Украину 1000 Senator.

Сейчас Roshel производит 140 Senator в месяц.

Директор добавил, что характеристики машин в Украине значительно повысили репутацию компании, что привело к запросам от нескольких стран-доноров.

Roshel Smart Armoured Vehicles - основана в провинции Онтарио в 2016 году Романом Шимоновым, ветераном армии обороны Израиля.

Сообщается, что компания Roshel стала одним из основных поставщиков бронированной техники для ВСУ. Компания строит свои машины на шасси Ford F-550 и не имеет никаких субподрядчиков.