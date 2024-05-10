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Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 10 травня 2024, 19:21
Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів
Байден, фото: getty images

Президент США Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення Білого дому

Деталі: Своїм указом Байден делегує державному секретареві США повноваження на скорочення "оборонних товарів та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та підготовки з метою надання допомоги Україні" на суму до 400 мільйонів доларів.

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Йдеться про надання зброї зі складів армії США, але її перелік наразі не був оприлюднений.

За інформацією видання Politico, пакет містить додаткові ракети до систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

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Після цього у Держдепі підтверджували підготовку подальших пакетів військової допомоги.

Теми: допомога УкраїніСШАБайдензброя
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