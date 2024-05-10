Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда", сообщение Белого дома

Детали: Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия на сокращение "оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине" на сумму до 400 миллионов долларов.

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Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США, но его перечень пока не был обнародован.

По информации издания Politico, пакет содержит дополнительные ракеты к системам Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

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После этого в Госдепе подтверждали подготовку дальнейших пакетов военной помощи.