Харків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
Субота, 11 травня 2024, 00:15
У ніч на суботу близько опівночі у Харкові пролунала серія вибухів.
Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 00.02 військові попереджали про ракетну небезпеку у Харківській області.
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Доповнено: 00.36 у Повітряних силах повідомили, що тактична авіація запустила керовані авіабомби на Харківщину.
О 2.49 у Харкові хвилину після оголошення повітряної тривоги знову пролунав вибух.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по Харкову та Харківському районі та попросив перебувати в укриттях.
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Тривога тривала до 6.14 ранку.