Харків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи

У ніч на суботу близько опівночі у Харкові пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 00.02 військові попереджали про ракетну небезпеку у Харківській області.

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Доповнено: 00.36 у Повітряних силах повідомили, що тактична авіація запустила керовані авіабомби на Харківщину.

О 2.49 у Харкові хвилину після оголошення повітряної тривоги знову пролунав вибух.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по Харкову та Харківському районі та попросив перебувати в укриттях.

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Тривога тривала до 6.14 ранку.