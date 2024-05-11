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Харків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи

Олена ІвашківСубота, 11 травня 2024, 00:15
Харків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
фото: Дмитро Ларін, УП

У ніч на суботу близько опівночі у Харкові пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 00.02 військові попереджали про ракетну небезпеку у Харківській області.

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Доповнено: 00.36 у Повітряних силах повідомили, що тактична авіація запустила керовані авіабомби на Харківщину.

О 2.49 у Харкові хвилину після оголошення повітряної тривоги знову пролунав вибух.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по Харкову та Харківському районі та попросив перебувати в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

Тривога тривала до 6.14 ранку.

Теми: Харків
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