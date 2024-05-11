Харьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
Суббота, 11 мая 2024, 00:15
В ночь на субботу около полуночи в Харькове прогремели взрывы.
Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ
Детали: В 00.02 военные предупреждали о ракетной опасности в Харьковской области.
Реклама:
Дополнено: 00:36 в Воздушных силах сообщили, что тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на Харьковщину.
В 2.49 в Харькове минуту после объявления воздушной тревоги снова раздался взрыв.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району и попросил находиться в укрытиях.
ВИДЕО ДНЯ
Тревога продолжалась до 6.14 утра.