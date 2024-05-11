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Харьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы

Алена ИвашкивСуббота, 11 мая 2024, 00:15
Харьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
фото: Дмитрий Ларин, УП

В ночь на субботу около полуночи в Харькове прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ

Детали: В 00.02 военные предупреждали о ракетной опасности в Харьковской области.

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Дополнено: 00:36 в Воздушных силах сообщили, что тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на Харьковщину.

В 2.49 в Харькове минуту после объявления воздушной тревоги снова раздался взрыв.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району и попросил находиться в укрытиях.

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Тревога продолжалась до 6.14 утра.

Темы: Харьков
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