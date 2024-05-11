ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За його словами, ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району.

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167 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку.

Малу Токмачку та Роботине накрили 22 обстріли з РСЗВ.

Також 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.

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Федоров також повідомив, що надійшло 24 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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