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ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області

Олена ІвашківСубота, 11 травня 2024, 07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
фото з Телеграму Івана Федорова

Впродовж доби окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. 

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За його словами, ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району.

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167 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку. 

Малу Токмачку та Роботине накрили 22 обстріли з РСЗВ.

Також 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного. 

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Федоров також повідомив, що надійшло 24 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо: 

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійна
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