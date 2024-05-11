Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области

Алена ИвашкивСуббота, 11 мая 2024, 07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
фото с Телеграмма Ивана Федорова

В течение суток оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов. 

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По его словам, враг нанес ракетный удар по Запорожскому району.

Реклама:

167 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Новопавловку. 

Малую Токмачку и Работино накрыли 22 обстрела из РСЗО.

Также 190 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Вербового, Малиновки и Приютного. 

ВИДЕО ДНЯ

Федоров также сообщил, что поступило 24 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Напомним:

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Запорожье
Оккупанты ударили по Запорожью: повредили критическую инфраструктуру, парк, транспорт
СМИ: В Запорожье были слышны взрывы
В Запорожье и районе построят 5 подземных школ − ОВА
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: