ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
Суббота, 11 мая 2024, 07:49
В течение суток оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров
Детали: По его словам, враг нанес ракетный удар по Запорожскому району.
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167 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Новопавловку.
Малую Токмачку и Работино накрыли 22 обстрела из РСЗО.
Также 190 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Вербового, Малиновки и Приютного.
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Федоров также сообщил, что поступило 24 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
Напомним:
- В городе Запорожье и в Запорожском районе построят 5 подземных школ.