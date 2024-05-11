ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По его словам, враг нанес ракетный удар по Запорожскому району.

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167 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Новопавловку.

Малую Токмачку и Работино накрыли 22 обстрела из РСЗО.

Также 190 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Вербового, Малиновки и Приютного.

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Федоров также сообщил, что поступило 24 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Напомним: