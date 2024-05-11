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З районів Харківщини евакуювали майже 2 тисячі людей

Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 09:54
З районів Харківщини евакуювали майже 2 тисячі людей
нові наступи РФ, скриншот: deepstate

За добу 10 травня на Харківщині на тлі наступів РФ 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та ще 275 людей евакуйовано волонтерами.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Також за добу зазнали атак росіян 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське

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Загинули троє цивільних – у селі Черкаські Тишки вбитий 55 річний чоловік, а також у Вовчанську двоє загиблих, чоловік та жінка, та декілька поранених.

О 23:40 в п’ятницю РФ обстріляла село Липці, там дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.

Теми: Харківська областьевакуація
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