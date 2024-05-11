Из районов Харьковщины эвакуировали почти 2 тысячи человек

За сутки 10 мая на Харьковщине 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и еще 275 человек эвакуированы волонтерами.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Также за сутки подверглись атакам россиян 30 населенных пунктов Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Глубокое, Лукьянцы, Огирцево, Волчанск, Волчанские Хутора, Веселое, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское

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Погибли трое гражданских - в селе Черкасские Тишки убит 55-летний мужчина, а также в Волчанске двое погибших, мужчина и женщина, и несколько раненых.

В 23:40 в пятницу РФ обстреляла село Липцы, там получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина.