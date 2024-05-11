Росіяни поранили чоловіка та жінку на Херсонщині

Тягинка і Садове на Херсонщині, deepstatemap

Внаслідок обстрілів Тягинки і Садового на Херсонщині у суботу постраждало двоє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Через російський обстріл постраждала місцева жителька Тягинки.

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У 72-річної жінки вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення грудної клітки та контузія. В стані середньої тяжкості потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також під ворожим вогнем опинилось Садове. Постраждав чоловік, 82 років, який під час артобстрілу перебував на подвір’ї.

Потерпілого з уламковими поранення грудної клітки, стегна та стопи доставили до лікарні. Нині медики надають йому необхідну допомогу".