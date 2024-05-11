Россияне ранили мужчину и женщину на Херсонщине
Суббота, 11 мая 2024, 16:28
В результате обстрелов Тягинки и Садового на Херсонщине в субботу пострадали два человека.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Из-за российского обстрела пострадала местная жительница Тягинки.
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У 72-летней женщины взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение грудной клетки и контузия. В состоянии средней тяжести потерпевшую доставили в больницу для оказания медпомощи.
Также под вражеским огнем оказалось Садовое. Пострадал мужчина, 82 лет, который во время артобстрела находился во дворе.
Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки, бедра и стопы доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь".