На Донеччині збили ворожий Су-25
Субота, 11 травня 2024, 17:06
Українські військові зі 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.
Джерело: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка
Дослівно: "Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади.
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Сьогодні вразили черговий СУ-25.
Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі".
Що передувало: Рівно тиждень тому, 4 травня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.