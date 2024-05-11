На Донеччині збили ворожий Су-25

Українські військові зі 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.

Джерело: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Дослівно: "Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади.

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Сьогодні вразили черговий СУ-25.

Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі".

Що передувало: Рівно тиждень тому, 4 травня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.