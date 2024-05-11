В Донецкой области сбили вражеский Су-25

Украинские военные из 110 отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Источник: 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко

Дословно: "Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять замечательная работа зенитчиков 110 бригады.

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Сегодня поразили очередной Су-25.

Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше".

Что предшествовало: Ровно неделю назад, 4 мая, президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.