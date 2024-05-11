Тимошенко заперечує, що скопійований ролик знімала компанія його дружини

Радник міністра оборони, ексзаступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заперечив, що ролик Міноборони про українських військових, скопійований з американського відео, знімала компанія його дружини "Goodmedia".

Джерело: Тимошенко у Facebook

Дослівно: "Компанія Goodmedia не знімала цей ролик, тим паче не отримувала держкошти за нього".

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Деталі: Тимошенко також вимагає вибачень у журналістів, які поширили інформацію про цей ролик.

Раніше видання "Детектор Медіа" з посиланням на власні джерела "та джерела колег" повідомляло, що ролик знімала компанія Goodmedia. Водночас у тексті не зазначалося, що ролик знімався за державні кошти.

Попри заперечення того, що компанія його дружини знімала оприлюднене Міноборони відео, Тимошенко не вважає проблемою, що воно скопійоване з американського ролика.

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"Так, цей ролик є повторенням американського відео і ніхто це не приховував і не збирався. Адже хід у відео, слоган "Ми нація" і все інше – це саме те, що нам зараз необхідно – обʼєднання країни", – стверджує радник міністра оборони.

Що передувало: Міноборони оприлюднило ролик про український військових, який є майже точною копією ролика з США.