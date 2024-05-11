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Тимошенко отрицает, что скопированный ролик снимала компания его жены

Катерина ТищенкоСуббота, 11 мая 2024, 22:29
Тимошенко отрицает, что скопированный ролик снимала компания его жены
Кирилл Тимошенко, фото из его Facebook

Советник министра обороны, экс-заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отрицает, что ролик Минобороны об украинских военных, скопированный с американского видео, снимала компания его жены "Goodmedia".

Источник: Тимошенко в Facebook

Дословно: "Компания Goodmedia не снимала этот ролик, тем более не получала госсредства за него".

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Детали: Тимошенко также требует извинений у журналистов, которые распространили информацию об этом ролике.

Ранее издание "Детектор Медиа" со ссылкой на собственные источники "и источники коллег" сообщало, что ролик снимала компания Goodmedia. В то же время в тексте не отмечалось, что ролик снимался за государственные средства.

Несмотря на отрицание того, что компания его жены снимала обнародованное Минобороны видео, Тимошенко не считает проблемой, что оно скопировано с американского ролика.

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"Да, этот ролик является повторением американского видео и никто это не скрывал и не собирался. Ведь ход в видео, слоган "Мы нация" и все остальное – это именно то, что нам сейчас необходимо – объединение страны", – утверждает советник министра обороны.

Что предшествовало: Минобороны обнародовало ролик об украинских военных, который является почти точной копией ролика из США.

Темы: Миноборонывойна
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