У Росії заявили про потужний обстріл Бєлгорода

У суботу ввечері влада російського Бєлгорода і російські ЗМІ заявили про масований обстріл міста.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, пропагандистські ЗМІ РИА Новости і ТАСС

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Деталі: Гладков заявив про масований обстріл Бєлгорода і району з боку ЗСУ, внаслідок чого, за його словами, загинула жінка і 29 осіб отримали осколкові поранення.

За інформацією губернатора, у Бєлгороді від прямого влучання пошкоджено 4 покрівлі в багатоквартирних житлових будинках, а загалом різних ушкоджень зазнали 49 квартир у 22 багатоквартирних будинках і 4 комерційні об'єкти. Також пошкоджено скління у двох лікарнях, школі та спортивних закладах.

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РИА Новости и ТАСС опублікували фото і відео наслідків обстрілу в Бєлгороді.

Місцеві телеграм-канали також повідомляють про обстріл Бєлгорода і публікують фото та відео.