В России заявили о мощном обстреле Белгорода

В субботу вечером власти российского Белгорода и российские СМИ заявили о массированном обстреле города.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, пропагандистские СМИ РИА Новости и ТАСС

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Детали: Гладков заявил о массированном обстреле Белгорода и района со стороны ВСУ, вследствие чего, по его словам, погибла женщина и 29 человек получили осколочные ранения.

По информации губернатора, в Белгороде от прямого попадания повреждены 4 кровли в многоквартирных жилых домах, а всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Также повреждено остекление в двух больницах, школе и спортивных учреждениях.

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РИА Новости и ТАСС опубликовали фото и видео последствий обстрела в Белгороде.

Местные телеграм-каналы также сообщают об обстреле Белгорода и публикуют фото и видео.