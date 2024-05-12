Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині, скидали міни

наслідки ворожих обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстрілів Сумської області, завдали ракетного удару, а також скинули 8 мін на дві громади.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: У Сумській громаді ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення, несумісні з життям.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, 10 вибухів.

По Білопільській громаді здійснив удар FPV-дроном, обстріли з мінометів та артилерії, загалом – 14 вибухів.

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На Великописарівську громад росіяни скинули 6 мін і здійснили артобстріли (19 вибухів).

У Шалигинській громаді зафіксували мінометні обстріли, 8 вибухів.

По Есманьській громаді ворог вдарив з мінометів та артилерії, 20 вибухів.

По Миропільській громаді здійснив мінометний обстріл, 2 вибухи.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 2 міни.

В Юнаківській громаді зафіксували артобстріл та удар FPV-дроном, 5 вибухів.

По Хотінській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, 4 вибухи.