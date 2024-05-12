Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині, скидали міни
Протягом дня росіяни здійснили 21 обстрілів Сумської області, завдали ракетного удару, а також скинули 8 мін на дві громади.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади".
Деталі: У Сумській громаді ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення, несумісні з життям.
По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, 10 вибухів.
По Білопільській громаді здійснив удар FPV-дроном, обстріли з мінометів та артилерії, загалом – 14 вибухів.
На Великописарівську громад росіяни скинули 6 мін і здійснили артобстріли (19 вибухів).
У Шалигинській громаді зафіксували мінометні обстріли, 8 вибухів.
По Есманьській громаді ворог вдарив з мінометів та артилерії, 20 вибухів.
По Миропільській громаді здійснив мінометний обстріл, 2 вибухи.
На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 2 міни.
В Юнаківській громаді зафіксували артобстріл та удар FPV-дроном, 5 вибухів.
По Хотінській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, 4 вибухи.