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Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине, сбрасывали мины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 03:18
Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине, сбрасывали мины
последствия вражеских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение дня россияне совершили 21 обстрел Сумской области, нанесли ракетный удар, а также сбросили 8 мин на две общины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 93 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: В Сумской громаде враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. В результате вражеского ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов, 10 взрывов.

По Белопольской общине совершил удар FPV-дроном, обстрелы из минометов и артиллерии, всего – 14 взрывов.

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На Великописаревскую общину россияне сбросили 6 мин и осуществили артобстрелы (19 взрывов).

В Шалыгинской громаде зафиксировали минометные обстрелы, 8 взрывов.

По Эсманьской громаде враг ударил из минометов и артиллерии, 20 взрывов.

По Миропольской общине совершил минометный обстрел, 2 взрыва.

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 2 мины.

В Юнаковской общине зафиксировали артобстрел и удар FPV-дроном, 5 взрывов.

По Хотинской общине россияне ударили из РСЗО, 4 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрывракетный удар
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