У Росії волгоградський НПЗ атакував дрон, виникла пожежа

Вранці 12 травня стало відомо про пожежу на волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника.

Джерело: пропагандистське видання РФ ТАСС із посланням на губернатора Андрєя Бочарова, російські телеграм-канали

Деталі: Як повідомляється, займання виникло на території волгоградського НПЗ через падіння БпЛА.

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"Пожежу ліквідовано, жертв немає", – повідомляють пропагандисти.

Разом з тим російські телеграм-канали публікують відео пожежі на російському НПЗ.

Пожежа на Волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника. Відео: Baza pic.twitter.com/sVhuKg3648 ВІДЕО ДНЯ May 12, 2024

Що передувало: В ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.