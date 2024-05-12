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У Росії волгоградський НПЗ атакував дрон, виникла пожежа

Ольга Глущенко Неділя, 12 травня 2024, 06:18
У Росії волгоградський НПЗ атакував дрон, виникла пожежа
скриншот відео

Вранці 12 травня стало відомо про пожежу на волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника.

Джерело: пропагандистське видання РФ ТАСС із посланням на губернатора Андрєя Бочарова, російські телеграм-канали

Деталі: Як повідомляється, займання виникло на території волгоградського НПЗ через падіння БпЛА.

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"Пожежу ліквідовано, жертв немає", – повідомляють пропагандисти.

Разом з тим російські телеграм-канали публікують відео пожежі на російському НПЗ.

Що передувало: В ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

Теми: Росіяпожежабезпілотники
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