У Росії волгоградський НПЗ атакував дрон, виникла пожежа
Вранці 12 травня стало відомо про пожежу на волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника.
Джерело: пропагандистське видання РФ ТАСС із посланням на губернатора Андрєя Бочарова, російські телеграм-канали
Деталі: Як повідомляється, займання виникло на території волгоградського НПЗ через падіння БпЛА.
"Пожежу ліквідовано, жертв немає", – повідомляють пропагандисти.
Разом з тим російські телеграм-канали публікують відео пожежі на російському НПЗ.
Пожежа на Волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника. Відео: Baza pic.twitter.com/sVhuKg3648— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 12, 2024ВІДЕО ДНЯ
Що передувало: В ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.