В России волгоградский НПЗ атаковал дрон, возник пожар

Утром 12 мая стало известно о пожаре на волгоградском НПЗ в результате падения беспилотника.

Источник: пропагандистское издание РФ ТАСС со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, российские телеграмм-каналы

Детали: Как сообщается, возгорание возникло на территории волгоградского НПЗ из-за падения БпЛА.

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"Пожар ликвидирован, жертв нет", – сообщают пропагандисты.

Вместе с тем российские телеграмм-каналы публикуют видео пожара на российском НПЗ.

Пожежа на Волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника. Відео: Baza pic.twitter.com/sVhuKg3648 ВИДЕО ДНЯ May 12, 2024

Что предшествовало: В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.