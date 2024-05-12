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Росіяни втратили ще 1260 вояків, літак і 5 танків

Ольга Глущенко Неділя, 12 травня 2024, 07:38
Росіяни втратили ще 1260 вояків, літак і 5 танків
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 окупантів, знищили літак і 5 танків ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7454 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
  • артилерійських систем –  12472 (+30) од,
  • РСЗВ – 1066 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 797 (+1) од,
  • літаків – 350 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42) од,
  • крилатих ракет ‒ 2194 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2042 (+2) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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