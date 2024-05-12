Росіяни втратили ще 1260 вояків, літак і 5 танків
Неділя, 12 травня 2024, 07:38
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 окупантів, знищили літак і 5 танків ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
- танків ‒ 7454 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
- артилерійських систем – 12472 (+30) од,
- РСЗВ – 1066 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 797 (+1) од,
- літаків – 350 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42) од,
- крилатих ракет ‒ 2194 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
- спеціальної техніки ‒ 2042 (+2) од.