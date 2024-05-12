Россияне потеряли еще 1260 вояк, самолет и 5 танков
Воскресенье, 12 мая 2024, 07:38
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1260 оккупантов, уничтожили самолет и 5 танков врага.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 482290 (+1260) чел,
- танков – 7454 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 14375 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 12472 (+30) ед,
- РСЗО – 1066 (+2) ед,
- средств ПВО – 797 (+1) ед,
- самолетов – 350 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9910 (+42) ед,
- крылатых ракет – 2194 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 16819 (+64) ед,
- специальной техники – 2042 (+2) ед.