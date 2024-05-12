Вночі 12 травня "ГУРкіт" чули в трьох областях РФ: дрони атакували військові цілі – джерело

В ніч на 12 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Деталі: Так, в результаті операції української розвідки, атаки зазнали "Калуганєфтєпродукт", Новолипецький металургійний комбінат та Волгоградський нафтопереробний завод.

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Пряма мова: "Ці військові цілі уражено з використанням БПЛА українського виробництва. Роботу буде продовжено".

"ГУРкіт" по Росії... відео із соцмереж pic.twitter.com/PTfqW5Kzoc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 12, 2024

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Що передувало: В ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками та димова труба печі НПЗ.