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Вночі 12 травня "ГУРкіт" чули в трьох областях РФ: дрони атакували військові цілі – джерело

Валентина РоманенкоНеділя, 12 травня 2024, 09:58
Вночі 12 травня ГУРкіт чули в трьох областях РФ: дрони атакували військові цілі – джерело
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В ніч на 12 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Деталі: Так, в результаті операції української розвідки, атаки зазнали "Калуганєфтєпродукт", Новолипецький металургійний комбінат та Волгоградський нафтопереробний завод.

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Пряма мова: "Ці військові цілі уражено з використанням БПЛА українського виробництва. Роботу буде продовжено".

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Що передувало: В ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками та димова труба печі НПЗ.

Теми: безпілотникиГУРвійна
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