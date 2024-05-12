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Ночью 12 мая дроны ГУР атаковали военные цели в трех областях РФ – источник

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 09:58
Ночью 12 мая дроны ГУР атаковали военные цели в трех областях РФ – источник
скриншот

В ночь на 12 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Детали: Так, в результате операции украинской разведки, атаке подверглись "Калуганефтепродукт", Новолипецкий металлургический комбинат и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

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Прямая речь: "Эти военные цели поражены с использованием БПЛА украинского производства. Работа будет продолжена".

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Что предшествовало: В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России. Повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками и дымовая труба печи НПЗ.

Темы: беспилотникиГУРвойна
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