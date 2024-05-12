Міноборони РФ запевняє, що будинок у Бєлгороді пошкоджено внаслідок роботи ППО

Міноборони країни-агресора стверджує, що 10-поверховий будинок у Бєлгороді зруйнований уламками ракети після роботи ППО.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: За даними росіян, Бєлгородську область було обстріляно із застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Вільха" і RM-70 "Вампір".

Реклама:

Дослівно: "Під час відбиття атаки російськими засобами ППО знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" і два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха".

Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород".

Нагадаємо: У російському Бєлгороді під час повітряної тривоги зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки.