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Міноборони РФ запевняє, що будинок у Бєлгороді пошкоджено внаслідок роботи ППО

Роман ПетренкоНеділя, 12 травня 2024, 14:21
Міноборони РФ запевняє, що будинок у Бєлгороді пошкоджено внаслідок роботи ППО
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Міноборони країни-агресора стверджує, що 10-поверховий будинок у Бєлгороді зруйнований уламками ракети після роботи ППО.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: За даними росіян, Бєлгородську область було обстріляно із застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Вільха" і RM-70 "Вампір".

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Дослівно: "Під час відбиття атаки російськими засобами ППО знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" і два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха".

Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород".

Нагадаємо: У російському Бєлгороді під час повітряної тривоги зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки.

Теми: Росіявійна
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