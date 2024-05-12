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Минобороны РФ уверяет, что дом в Белгороде поврежден вследствие работы ППО

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 мая 2024, 14:21
Минобороны РФ уверяет, что дом в Белгороде поврежден вследствие работы ППО
скриншот

Минобороны страны-агрессора утверждает, что 10-этажный дом в Белгороде разрушен обломками ракеты после работы ППО.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По данным россиян, Белгородская область была обстреляна с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

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Дословно: "В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".

Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден  жилой дом в городе Белгород".

Напомним: В российском Белгороде во время воздушной тревоги разрушен целый подъезд многоэтажки.

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Темы: Росcиявойна
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