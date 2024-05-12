Минобороны РФ уверяет, что дом в Белгороде поврежден вследствие работы ППО

Минобороны страны-агрессора утверждает, что 10-этажный дом в Белгороде разрушен обломками ракеты после работы ППО.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По данным россиян, Белгородская область была обстреляна с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

Реклама:

Дословно: "В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".

Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород".

Напомним: В российском Белгороде во время воздушной тревоги разрушен целый подъезд многоэтажки.