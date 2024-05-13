Ворог вдарив по 9 громадах Сумщини, є загиблий і поранені

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, внаслідок яких у Краснопільській громаді загинув місцевий житель, ще дві людини отримали поранення.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

Реклама:

"Краснопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів). Внаслідок артобстрілу, на жаль, загинув один житель громади, ще два жителі отримали поранення".

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів завдав удару FPV-дроном, 53 вибухи.

По Есманьській громаді теж здійснив удар FPV-дроном та обстріли з мінометів, 10 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 29 мін.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з мінометів, 15 вибухів.

Миропільську громаду окупанти обстрілювали з танка, 3 вибухи.

У Шалигинській громаді зафіксували обстріл з мінометів, 14 вибухів.

По околиці міста Суми ворог завдав ракетного удару.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули6 мін.