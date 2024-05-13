Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Ворог вдарив по 9 громадах Сумщини, є загиблий і поранені

Ольга Глущенко Понеділок, 13 травня 2024, 02:48
Ворог вдарив по 9 громадах Сумщини, є загиблий і поранені
наслідки ворожих обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, внаслідок яких у Краснопільській громаді загинув місцевий житель, ще дві людини отримали поранення.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

Реклама:

"Краснопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів). Внаслідок артобстрілу, на жаль, загинув один житель громади, ще два жителі отримали поранення".

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів завдав удару FPV-дроном, 53 вибухи.

По Есманьській громаді теж здійснив удар FPV-дроном та обстріли з мінометів, 10 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 29 мін.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з мінометів, 15 вибухів.

Миропільську громаду окупанти обстрілювали з танка, 3 вибухи.

У Шалигинській громаді зафіксували обстріл з мінометів, 14 вибухів.

По околиці міста Суми ворог завдав ракетного удару.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули6 мін.

Теми: Сумська областьобстрілвибухжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоУдари КАБами по Харкову: кількість жертв зросла до 3, а кількість поранених – до 28

У суботу обмеження енергопостачання діятиме тільки для промисловості – "Укренерго"

МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном, але з нововведенням

Євросоюз заборонив ще 4 російських ресурси пропаганди

Справа на понад 2 мільярди: у ДБР оприлюднили подробиці затримання Кропачова

відеоМіноборони презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК

Усі новини...
Сумська область
Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині, скидали міни
Росіяни з артилерії обстріляли Сумщину: загинула жінка, її онука — поранена
Росіяни атакували громади Сумщини КАБами, скинули 28 мін
Останні новини
21:18
TikTok почав тестувати завантаження 60-хвилинних відео
21:10
Молдова засудила наміри російських "миротворців" провести навчання в Придністров’ї
21:10
На Херсонщині через російську атаку постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій
21:06
В Україні цьогоріч заблокували 600 сайтів з нелегальними онлайн-казино
21:01
оновленоУдари КАБами по Харкову: кількість жертв зросла до 3, а кількість поранених – до 28
20:46
АРМА вперше продаватиме за згодою власника землю, на якій можуть збудувати гірськолижний курорт
20:32
Welt: ЄС допускає навчання українських військових на території України з 2025 року
20:27
П’ята частина земель НААН опинилася в окупації
20:18
Зеленський закликав українців раціонально споживати електроенергію до відновлення
20:13
Ціни на срібло вперше за 11 років перевищили 30 доларів за унцію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: