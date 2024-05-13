Враг ударил по 9 громадам Сумщины, есть погибший и раненые

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов Сумской области, в результате которых в Краснопольской громаде погиб местный житель, еще два человека получили ранения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 157 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Есманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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"Краснопольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (19 взрывов). В результате артобстрела, к сожалению, погиб один житель громады, еще два жителя получили ранения".

Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов, нанес удар FPV-дроном, 53 взрыва.

По Есманьской громаде тоже совершил удар FPV-дроном и обстрелы из минометов, 10 взрывов.

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На территорию Великописаревской общины россияне сбросили 29 мин.

По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из минометов, 15 взрывов.

Миропольскую громаду оккупанты обстреливали из танка, 3 взрыва.

В Шалыгинской громаде зафиксировали обстрел из минометов, 14 взрывов.

По окраине города Сумы враг нанес ракетный удар.

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 6 мин.