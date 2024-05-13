Путін замінив Шойгу для підтримки затяжної війни в Україні – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що правитель Росії Володимир Путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, посилюючи підготовку до затяжної війни в України та, можливо, готуючись до майбутньої конфронтації з НАТО.

Джерело: ISW

Деталі: Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Білоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

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На думку аналітиків, ці перестановки на високому рівні після президентських псевдовиборів у Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

Експерти додають: майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони Росії, що перебуває в скрутному становищі.

"Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним", – ідеться у звіті.

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Експерти додають, що заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.

ISW зазначає: раніше Путін так само відсував своїх невдах-генералів, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою і обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді дозволяючи їм "спокутувати свою провину і повернутися на службу до Путіна".

Окрім звільнення Патрушева, Путін в основному перепризначив керівників основних російських служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.

Ключові висновки ISW за 12 травня: