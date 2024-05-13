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Путин заменил Шойгу для поддержки затяжной войны в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 мая 2024, 05:52
Путин заменил Шойгу для поддержки затяжной войны в Украине – ISW
Путин, фото: getty images

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что правитель России Владимир Путин делает замены руководителей, в частности в Минобороны РФ, усиливая подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, готовясь к будущей конфронтации с НАТО.

Источник: ISW

Детали: Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая, переведя Шойгу на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

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По мнению аналитиков, эти перестановки на высоком уровне после президентских псевдовыборов в России убедительно свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки затяжной войны в Украине и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО.

Эксперты добавляют: почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Министерства обороны России, находящегося в затруднительном положении.

"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным", - говорится в отчете.

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Эксперты добавляют, что замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

ISW отмечает: ранее Путин так же отодвигал своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им "искупить свою вину и вернуться на службу к Путину".

Помимо увольнения Патрушева, Путин в основном переназначил руководителей основных российских служб безопасности, что свидетельствует о том, что он сохраняет основной состав лояльных силовиков.

Ключевые выводы ISW за 12 мая:

  • Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая, переведя Шойгу на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Эти перестановки на высоком уровне после президентских псевдовыборов в России убедительно свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки затяжной войны в Украине и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО.
  • Почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами ОПБ и по разработке беспилотников хорошо подготовили его к тому, чтобы возглавить аппарат российского Министерства обороны, который находится в затруднительном положении.
  • Замена Шойгу Патрушева на должности секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому отстранению высокопоставленных сотрудников силовых структур путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.
  • Российские наступательные усилия по захвату Волчанска (к северо-востоку от Харькова) в значительной степени являются следствием "молчаливой политики" Запада, согласно которой украинские войска не могут использовать предоставленные Западом системы для нанесения ударов по легитимным военным целям на территории России.
  • Украинские войска продолжают наносить постоянные удары по российской нефтяной и оборонно-промышленной инфраструктуре, что побуждает российских так называемых военных блогеров жаловаться на явную и постоянную неспособность российских войск защититься от этих ударов.
  • Несколько немецких политиков из разных политических партий высказались в поддержку использования систем противовоздушной обороны НАТО, размещенных в странах-членах Альянса, для сбивания российских беспилотников над Западной Украиной.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Липцов и Волчанска на севере Харьковской области.
  • Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что российским войскам все еще трудно отражать атаки украинских беспилотников на фронте.

Темы: ISWРосcияПутинвойна
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