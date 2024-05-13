Путин заменил Шойгу для поддержки затяжной войны в Украине – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что правитель России Владимир Путин делает замены руководителей, в частности в Минобороны РФ, усиливая подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, готовясь к будущей конфронтации с НАТО.

Источник: ISW

Детали: Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая, переведя Шойгу на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

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По мнению аналитиков, эти перестановки на высоком уровне после президентских псевдовыборов в России убедительно свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки затяжной войны в Украине и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО.

Эксперты добавляют: почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Министерства обороны России, находящегося в затруднительном положении.

"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным", - говорится в отчете.

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Эксперты добавляют, что замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

ISW отмечает: ранее Путин так же отодвигал своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им "искупить свою вину и вернуться на службу к Путину".

Помимо увольнения Патрушева, Путин в основном переназначил руководителей основных российских служб безопасности, что свидетельствует о том, что он сохраняет основной состав лояльных силовиков.

Ключевые выводы ISW за 12 мая: