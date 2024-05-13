У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент

У Тбілісі силовики відтіснили учасників акції протесту проти закону про "іноагентів" від входів у парламент, є затримані.

Джерело: Эхо Кавказа, Newsgeorgia

Деталі: Ситуація в центрі Тбілісі, біля будівлі парламенту Грузії загострилася. Силовики відтіснили частину протестувальників від входів до парламенту, розташованих на вулицях 9 квітня і Братів Зубалашвілі. Саме звідти й заїжджатимуть депутати від правлячої партії "Грузинська мрія", щоб у третьому читанні розглянути закон про "іноагентів".

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Акція проходила мирно. Перш ніж розпочати відтіснення протестувальників із кількох дільниць, представники МВС оголосили, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, щоб залишити територію.

Вранці 13 травня у МВС закликали протестувальників проти закону про "іноагентів" звільнити входи до парламенту Грузії.

"МВС закликає організаторів та учасників акції звільнити входи до законодавчого органу, надати депутатам і працівникам апарату можливість увійти в будівлю парламенту і здійснити свої депутатські повноваження", - ідеться в заяві відомства.

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Згодом ЗМІ повідомили, що серед учасників акції протесту є затримані.

протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа

протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа

Що передувало: У неділю ввечері біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники закону про "іноагентів", автомобільний рух тбіліським проспектом Руставелі був перекритий.

Нагадаємо: Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала керівну партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".

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