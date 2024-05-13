У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент
У Тбілісі силовики відтіснили учасників акції протесту проти закону про "іноагентів" від входів у парламент, є затримані.
Джерело: Эхо Кавказа, Newsgeorgia
Деталі: Ситуація в центрі Тбілісі, біля будівлі парламенту Грузії загострилася. Силовики відтіснили частину протестувальників від входів до парламенту, розташованих на вулицях 9 квітня і Братів Зубалашвілі. Саме звідти й заїжджатимуть депутати від правлячої партії "Грузинська мрія", щоб у третьому читанні розглянути закон про "іноагентів".
Акція проходила мирно. Перш ніж розпочати відтіснення протестувальників із кількох дільниць, представники МВС оголосили, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, щоб залишити територію.
Вранці 13 травня у МВС закликали протестувальників проти закону про "іноагентів" звільнити входи до парламенту Грузії.
"МВС закликає організаторів та учасників акції звільнити входи до законодавчого органу, надати депутатам і працівникам апарату можливість увійти в будівлю парламенту і здійснити свої депутатські повноваження", - ідеться в заяві відомства.
Згодом ЗМІ повідомили, що серед учасників акції протесту є затримані.
Що передувало: У неділю ввечері біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники закону про "іноагентів", автомобільний рух тбіліським проспектом Руставелі був перекритий.
Нагадаємо: Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала керівну партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".
Передісторія:
- Цього тижня у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів. Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.
- На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.
- Країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії. Додаткові попередження пролунали і від Білого дому та Конгресу США.
- Прем'єр Грузії у відповідь на тиск натякнув, що "Грузинська мрія" готова до дрібних поступок у тексті проєкту, але відкинув можливість суттєвих змін.