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У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент

Ольга Глущенко Понеділок, 13 травня 2024, 06:24
У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент
фото: Эхо Кавказа

У Тбілісі силовики відтіснили учасників акції протесту проти закону про "іноагентів" від входів у парламент, є затримані.

Джерело: Эхо Кавказа, Newsgeorgia

Деталі: Ситуація в центрі Тбілісі, біля будівлі парламенту Грузії загострилася. Силовики відтіснили частину протестувальників від входів до парламенту, розташованих на вулицях 9 квітня і Братів Зубалашвілі. Саме звідти й заїжджатимуть депутати від правлячої партії "Грузинська мрія", щоб у третьому читанні розглянути закон про "іноагентів".

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Акція проходила мирно. Перш ніж розпочати відтіснення протестувальників із кількох дільниць, представники МВС оголосили, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, щоб залишити територію.

Вранці 13 травня у МВС закликали протестувальників проти закону про "іноагентів" звільнити входи до парламенту Грузії.

"МВС закликає організаторів та учасників акції звільнити входи до законодавчого органу, надати депутатам і працівникам апарату можливість увійти в будівлю парламенту і здійснити свої депутатські повноваження", - ідеться в заяві відомства.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом ЗМІ повідомили, що серед учасників акції протесту є затримані.

 
протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа
 
протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа

Що передувало: У неділю ввечері біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники закону про "іноагентів", автомобільний рух тбіліським проспектом Руставелі був перекритий.

Нагадаємо: Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала керівну партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".

Передісторія:

  • Цього тижня у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів. Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.
  • На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.
  • Країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії. Додаткові попередження пролунали і від Білого дому та Конгресу США.
  • Прем'єр Грузії у відповідь на тиск натякнув, що "Грузинська мрія" готова до дрібних поступок у тексті проєкту, але відкинув можливість суттєвих змін. 

Теми: Грузіямітинги
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