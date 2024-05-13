Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от входов в парламент

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 мая 2024, 06:24
В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от входов в парламент
фото: Эхо Кавказа

В Тбилиси силовики оттеснили участников акции протеста против закона об "иноагентах" от входов в парламент, есть задержанные.

Источник: Эхо Кавказа, Newsgeorgia

Детали: Ситуация в центре Тбилиси, возле здания парламента Грузии обострилась. Силовики оттеснили часть протестующих от входов в парламент, расположенных на улицах 9 апреля и Братьев Зубалашвили. Именно оттуда и будут заезжать депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", чтобы в третьем чтении рассмотреть закон об "иноагентах".

Реклама:

Акция проходила мирно. Прежде чем начать оттеснение протестующих с нескольких участков, представители МВД объявили, что дают демонстрантам 5 минут на то, чтобы покинуть территорию.

Утром 13 мая в МВД призвали протестующих против закона об "иноагентах" освободить входы в парламент Грузии.

"МВД призывает организаторов и участников акции освободить входы в законодательный орган, предоставить депутатам и работникам аппарата возможность войти в здание парламента и осуществить свои депутатские полномочия", - говорится в заявлении ведомства.

ВИДЕО ДНЯ

Впоследствии СМИ сообщили, что среди участников акции протеста есть задержанные.

 
протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа
 
протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа

Что предшествовало: В воскресенье вечером у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники закона об "иноагентах", автомобильное движение по тбилисскому проспекту Руставели было перекрыто.

Напомним: Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

Предыстория:

  • На этой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов. Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.
  • На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут. Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
  • Страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии. Дополнительные предупреждения прозвучали и от Белого дома и Конгресса США.
  • Премьер Грузии в ответ на давление намекнул, что "Грузинская мечта" готова к некоторым уступкам в тексте проекта, но отверг возможность существенных изменений.

Темы: Грузиямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

видео, обновленоВ Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Грузия
Закон об "иноагентах": протестующие перекрыли центральное движение в Тбилиси
В Тбилиси тысячи людей протестуют против закона об "иноагентах"
Страны ЕС предупредили Грузию, что ее европейское будущее под угрозой
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: