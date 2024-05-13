В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от входов в парламент

В Тбилиси силовики оттеснили участников акции протеста против закона об "иноагентах" от входов в парламент, есть задержанные.

Источник: Эхо Кавказа, Newsgeorgia

Детали: Ситуация в центре Тбилиси, возле здания парламента Грузии обострилась. Силовики оттеснили часть протестующих от входов в парламент, расположенных на улицах 9 апреля и Братьев Зубалашвили. Именно оттуда и будут заезжать депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", чтобы в третьем чтении рассмотреть закон об "иноагентах".

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Акция проходила мирно. Прежде чем начать оттеснение протестующих с нескольких участков, представители МВД объявили, что дают демонстрантам 5 минут на то, чтобы покинуть территорию.

Утром 13 мая в МВД призвали протестующих против закона об "иноагентах" освободить входы в парламент Грузии.

"МВД призывает организаторов и участников акции освободить входы в законодательный орган, предоставить депутатам и работникам аппарата возможность войти в здание парламента и осуществить свои депутатские полномочия", - говорится в заявлении ведомства.

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Впоследствии СМИ сообщили, что среди участников акции протеста есть задержанные.

протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа

протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа

Что предшествовало: В воскресенье вечером у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники закона об "иноагентах", автомобильное движение по тбилисскому проспекту Руставели было перекрыто.

Напомним: Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

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