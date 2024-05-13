В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от входов в парламент
В Тбилиси силовики оттеснили участников акции протеста против закона об "иноагентах" от входов в парламент, есть задержанные.
Источник: Эхо Кавказа, Newsgeorgia
Детали: Ситуация в центре Тбилиси, возле здания парламента Грузии обострилась. Силовики оттеснили часть протестующих от входов в парламент, расположенных на улицах 9 апреля и Братьев Зубалашвили. Именно оттуда и будут заезжать депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", чтобы в третьем чтении рассмотреть закон об "иноагентах".
Акция проходила мирно. Прежде чем начать оттеснение протестующих с нескольких участков, представители МВД объявили, что дают демонстрантам 5 минут на то, чтобы покинуть территорию.
Утром 13 мая в МВД призвали протестующих против закона об "иноагентах" освободить входы в парламент Грузии.
"МВД призывает организаторов и участников акции освободить входы в законодательный орган, предоставить депутатам и работникам аппарата возможность войти в здание парламента и осуществить свои депутатские полномочия", - говорится в заявлении ведомства.
Впоследствии СМИ сообщили, что среди участников акции протеста есть задержанные.
Что предшествовало: В воскресенье вечером у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники закона об "иноагентах", автомобильное движение по тбилисскому проспекту Руставели было перекрыто.
Напомним: Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".
Предыстория:
- На этой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов. Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.
- На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут. Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
- Страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии. Дополнительные предупреждения прозвучали и от Белого дома и Конгресса США.
- Премьер Грузии в ответ на давление намекнул, что "Грузинская мечта" готова к некоторым уступкам в тексте проекта, но отверг возможность существенных изменений.